طربيه: ارتفاع المديونيات العربية أثر سلبا على جذب الاستثمارات الأجنبية

كتبت- منال المصري:

قال جوزيف طربيه رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، إن ارتفاع المديونيات العامة وزيادة الإنفاق الحكومي أثرت سلبا على تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الدول العربية.

وأشار طربيه خلال كلمته في المؤتمر المصرفي العربي السنوي 2019، الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالقاهرة اليوم الأحد، إلى أن هذه التداعيات السلبية أدت إلى تقلص النمو الاقتصادي، وارتفاع مستويات البطالة مما ترتب عليه توترات تهدد استقرار بعض الدول مثل لبنان والعراق.

وأضاف أن الجهاز المصرفي العربي تأثر بالأوضاع الاقتصادية المتدهورة مما يضع البنوك العربية في أزمة كبيرة بسبب انخفاض النمو الاقتصادي، محذرا من توسع الحكومات العربية في الاقتراض، وعدم قدرتها على سداد هذه المديونيات مما يؤدي إلى أزمة.

وذكر طربيه أن أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد العربي تتضمن غياب الحوكمة وانتشار الفساد، وهو ما ترتب عليه تسجيل الدول العربية معدلات نمو منخفضة.

وأشاد طربيه بنجاح مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ومعالجات الخلل الهيكلي مما أدى إلى تقدم ترتيب مصر 15 مركزًا في تقرير التنافسية العالمية لعام 2019.