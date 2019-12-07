"أكت" تنتهي من تقديم الحلول التكنولوجية للمرحلة الأولى من جامعة المعرفة بالعاصمة الإدارية

كتب - علاء حجاج

انتهت شركة الحاسبات المتقدمة "أكت ACT" المتخصصة في مجال الحلول المتكاملة من المرحلة الأولى لمشروع The Knowledge Hub لصالح شركة السويدي للتعليم بقيمة إجمالية تصل إلى 6 ملايين جنيه.

وبحسب بيان صحفي صادر عن الشركة اليوم السبت، يعتبر مشروع The Knowledge Hub هو أول مشروع تعليمي تنفذه أكت بالعاصمة الإدارية الجديدة لصالح جامعات المعرفة الدولية، التابعة لمؤسسة السويدي للخدمات التعليمية.

وجهزت شركة أكت البنية التحتية المعتمدة على أحدث التقنيات الحديثة من شركة HPE Aruba لإتاحة خدمات مراكز البيانات والاتصال بشبكة الإنترنت اللاسلكي و Conectivity لتسهيل التواصل بين الأساتذة والطلاب من ناحية والوصول إلى المواد العلمية والتعليمية عبر شبكات الجامعة من جانب آخر وإتاحة الاتصال والوصول بشبكة الإنترنت داخل جميع القاعات الدراسية من خلال حزمة من الحلول المتكاملة.

وتم في هذا المشروع توريد نظام متكامل لتأمين وحماية وربط البنية التحتية والشبكات السلكية والاسلكية بأجهزة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بسرعات فائقة لتوصيل المحتوى العلمي الإلكتروني وإمكانية الوصول من داخل وخارج الحرم الجامعي والفحص الأوتوماتيكي للتأكد من صلاحيات الوصول للمحتوى الرقمي باستخدام أحدث النظم التكنولوجية مع الأخذ في الاعتبار كل وسائل التأمين اللازمة لحماية هذا المحتوى وقنوات الاتصال المفتوحة.

وقال حازم منسي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال بشركة أكت إن المرحلة الأولى من المشروع استغرق العمل بها ثلاثة أشهر وتم تسليمها وتدريب العاملين بها على استخدام الحلول والتقنيات التي تم تزويد مبنى الجامعة بها والذي يضم كليتين احدهما لدراسة الهندسة والاخرى لدراسة الحاسبات والمعلومات والتي تأتي بالتعاون مع جامعة كوفنتري احدى أبرز الجامعات البريطانية العالمية ، ويتم من خلال هذا المشروع توريد أنظمة أمن المعلومات والحماية وكذلك حلول الداتا سنتر الخاصة بالجامعة بحلول شركة HPE Aruba والذي يشمل Clear Pass ، Air Wave .

وأضاف منسي، أن الجامعة بدأت أعمالها في استقبال الطلبة خلال الموسم الدراسي الحالي بداية من أكتوبر 2019 ومن المخطط أن يتم الانتهاء في غضون العامين المقبلين من باقي المباني ليصل إجمالي استيعاب الجامعة ل 50 ألف طالب، حيث تم تجهيز المعامل والفصول الدراسية التي دخلت الخدمة بتقنيات الإنترنت .

يذكر أن الهدف من إنشاء جامعات المعرفة هو تقديم خدمات تعليمية عالية الجودة تتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 .