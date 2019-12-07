وزير الاتصالات يعيد تشكيل لجنة حماية حقوق المستخدمين بتنظيم الاتصالات

كتب - علاء حجاج :

أصدر عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قراراً بإعادة تشكيل لجنة حماية حقوق المستخدمين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، برئاسة مصطفى محمد عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وبحسب بيان من الوزارة اليوم السبت، فإن التشكيل الجديد ضم كل من خالد الشريف رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سيكونس للاتصالات - و شريف كامل عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الامريكية - و محمد صلاح الدين منتصر الكاتب والصحفي بجريدة الاهرام - ومدحت عبد المنعم المسيري أستاذ الهندسة الفيزيائية بجامعة القاهرة - وطلعت عبد القوى رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية - وياسر فتحى رزق رئيس مجلس ادارة جريدة اخبار اليوم - وكمال كامل ريان زيان رئيس قسم الاتصالات بجريدة العالم اليوم - وسعاد السيد حسن الديب رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك - والإعلامي أسامة كمال حلمي احمد - وخالد حنفي من ذوي الاعاقة وعضو مجلس النواب.

كما ضم التشكيل الجديد كلا من " اللواء راضى عبد المعطى على رئيس جهاز حماية المستهلك - و محمد أبو شقة استاذ قانوني - ومي عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري - وعبد اللطيف المناوي كاتب وصحفي - ومصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية - وأحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية السابق - وأسامة هيكل وزير الإعلام سابقاً ورئيس لجنة الاعلام بمجلس النواب - و سامح فريد رئيس جامعة نيو جيزة - وجلال دويدار كاتب وصحفي بالأخبار - وعلى حسن انيس المدير التنفيذي للتفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

كما نص القرار على أن تكون مدة عمل اللجنة سنتان تقوم خلالها بتقديم المشورة في شأن حماية مصالح مستخدمى خدمات الاتصالات، وتضع لائحتها التنفيذية واسلوب عملها في سبيل تحقيق اهدافها، وترفع توصياتها الى مجلس ادارة الجهاز القومي للاتصالات للنظر فيها واعتمادها.