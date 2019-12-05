ارتفاع الكوسة وتراجع الطماطم.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار كيلو الطماطم والباذنجان البلدي 50 قرشا، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 و3.75 جنيه، وسعر كيلو الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

وفي المقابل ارتفع سعر كيلو الكوسة جنيها، ليتراوح بين 5 و8 جنيهات، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و3.75 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

البطاطس بين 3 جنيهات و7.5 جنيه.

البصل بين 2.5 و5.5 جنيه.

الكوسة بين 5 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

البرتقال السكري بين 1.5 و3.5 جنيه.

البرتقال أبو سرة بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الجوافة بين 5 و7 جنيهات.

الرمان بين 4 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.