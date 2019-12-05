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بعد مكاسب كبيرة.. النفط يهبط مع احتمال الاتفاق على مزيد من خفض الإنتاج

11:14 ص الخميس 05 ديسمبر 2019
بعد مكاسب كبيرة.. النفط يهبط مع احتمال الاتفاق على مزيد من خفض الإنتاج

أسعار النفط

القاهرة- وكالات:

تراجعت أسعار النفط في تداولات هادئة قبيل محادثات أوبك التي تُعقد في فيينا في وقت لاحق، اليوم الخميس، لتقلص بعض المكاسب الكبيرة التي حققتها في الجلسة السابقة بفعل احتمال اتفاق المنتجين على مزيد من خفض الإنتاج وهبوط حاد في مخزونات الخام الأمريكية، بحسب وكالة رويترز.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت عشرة سنتات أو 0.2% إلى 62.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 0547 بتوقيت جرينتش.

وكان برنت قد صعد 3.6% أمس الأربعاء، بحسب رويترز.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتا أو 0.4% إلى 58.21 دولار للبرميل.

وكانت قد صعدت 4.2% أمس الأربعاء، وفقا للوكالة.

وعادت الأسعار الآن تقريبا إلى مستوياتها قبل أسبوع، قبل أن تتراجع بفعل عدم إحراز تقدم على صعيد وضع حد للحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة المستمرة منذ 17 شهرا والتي أثرت في النمو العالمي والطلب على النفط.

وتحول اهتمام المستثمرين إلى اجتماعات منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجين آخرين، من بينهم روسيا، واحتمال الاتفاق على مزيد من خفض الإنتاج.

وارتفعت أسعار النفط أمس الأربعاء بعد تراجع المخزونات الأمريكية أكثر من المتوقع حسبما أفادت أرقام رسمية.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أمس الأربعاء، إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة هبطت 4.9 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات لانخفاض قدره 1.9 مليون برميل في استطلاع لرويترز.

أسعار النفط النفط أوبك فيينا

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