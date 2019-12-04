البورصة ترتفع مع بداية تعاملات الأربعاء
10:35 ص الأربعاء 04 ديسمبر 2019
كتب- مصطفى عيد:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.75%، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، إلى مستوى 13571 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.54%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.82%.
وكان مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 أغلق على تراجع خلال جلسة أمس الثلاثاء بنسبة 0.5%، مدفوعا بمبيعات مصرية وعربية.
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