مصدر: البنك الزراعي يبدأ صرف تحويلات المصريين بالخارج عبر فروعه

كتبت-منال المصري:

قال مصدر مسؤول في البنك الزراعي لمصراوي، إن البنك وقع خلال العام الجاري على اتفاق مع عدد من الشركات العالمية في مجال تحويلات المصريين العاملين بالخارج بهدف نشر خدمة صرف التحويلات عبر فروع البنك المنتشرة على مستوي الجمهورية.

وبحسب المصدر فإن البنك بدأ في تفعيل خدمة صرف التحويلات من يوليو الماضي عبر 217 فرعًا في مناطق مختلفة بوجه بحري وقبلي ومنطقة القاهرة والإسكندرية.

وأضاف المصدر أن إجمالي قيمة التحويلات بلغت ما يعادل 10 ملايين جنيه حتى الآن، مشيرًا إلى أن البنك سيبدأ في التسويق لهذه الخدمة خلال الفترة المقبلة لتحظى بمزيد من الإقبال من المصريين العاملين بالخارج.

وتصل فروع البنك الزراعي إلى 1210 أفرع منتشرة على مستوى الجمهورية ليتصدر البنك المركز الأول في عدد الفروع بحصة 25% من إجمالي فروع الجهاز المصرفي، ثم يليه بنك مصر بعدد 700 فرع والبنك الأهلي بعدد 500 فرع، بحسب المصدر.

ويصل عدد عملاء البنك الزراعي 3 ملايين عميل، وتهدف استراتيجية البنك في تنفيذ الخطة القومية لوزارة الزراعة في الزراعة والاستصلاح الزراعي.

وبحسب المصدر فإن البنك يعمل على تنفيذ مشروع إعادة هيكلة وتطوير البنك، ويجري البنك حالياً تنفيذ استراتيجية إعادة هيكلة البنك من خلال تطوير البنية التكنولوجية للبنك.