القطاع الخاص يستحوذ على 30% من محفظة تمويلات بنك التنمية الأفريقي

شرم الشيخ - عبد القادر رمضان ومنال المصري:

قالت حنان مرسي مدير قطاع الأبحاث والسياسات الاقتصادية في بنك التنمية الأفريقي، إن خطة البنك تهدف إلى توفير التمويلات اللازمة للحكومة والقطاع الخاص على مستوى القارة الأفريقية، بهدف توفير وتحسين الخدمات الأساسية مما ينعكس على تحسين حياة المواطنين.

وأضافت حنان مرسي خلال جلسة مع عدد محدود من الصحفيين، على هامش المؤتمر الاقتصادي في أفريقيا، المنعقد حاليا في شرم الشيخ، أن التمويلات المقدمة من البنك للحكومات الأفريقية تتراوح بين 60 و70% من إجمالي المحفظة التمويلية للبنك مقابل 30% للقطاع الخاص.

وينظم المؤتمر الاقتصادي في أفريقيا، بنك التنمية الأفريقي بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والوحدة الاقتصادية المخصصة لقارة أفريقيا بنفس المنظمة أيضا.

ويركز موضوع المؤتمر هذا العام على "فرص العمل، وريادة الأعمال، وكفاءات ومهارات الشباب الأفريقي"، حيث انطلق المؤتمر أمس الاثنين وينتهي غدًا الأربعاء.