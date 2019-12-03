"بالم هيلز" تطلق مرحلة جديدة بمشروعها بالإسكندرية بتكلفة 5.1 مليار جنيه

كتب- مصطفى عيد:

قالت شركة بالم هيلز للتطوير العقاري، في بيان اليوم الثلاثاء، إنها أطلقت المرحلة الثانية من مشروع "بالم هيلز الإسكندرية" بقيمة استثمارية 5.1 مليار جنيه.

وأضافت الشركة أن إطلاق المرحلة الثانية من المشروع جاء خلال احتفالية تم خلالها الإعلان عن تفاصيل المرحلة.

وقال ياسين منصور: "إطلاق المرحلة الثانية من المشروع يأتي استكمالا لخطوات النجاح التي حققها المشروع الذي يعتبر مركزا لتلاقي الحضارات اليونانية الرومانية في مدينة الإسكندرية العريقة".

وبحسب الشركة، يمتد مشروع بالم هيلز الإسكندرية على مساحة 135 فدانا، ويعد من أوائل المشروعات السكنية الخاصة "Compound" في الإسكندرية.

وأضافت أن الموقع الجغرافي للمشروع يعتبر رابطا بين كافة الطرق المؤدية إلى مدينة الإسكندرية، حيث يقع المشروع على الطريق الساحلي، وعلى بعد 4 كيلومترات من مدينة الإسكندرية.

وذكرت الشركة أنها ستسلم وحدات المرحلة الأولى من المشروع خلال شهر ديسمبر 2023، بينما سيتم تسليم وحدات المرحلة الثانية في 2024.