ماذا فعلت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد 29-12-2019؟

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس مستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 675 جنيها، وهو نفس مستواه أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 578.6 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 نحو 771.4 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5400 جنيه.

وأرجع نجيب استقرار أسعار الذهب، إلى عدم تغير سعر المعدن عالميا، نتيجة إغلاق البورصات العالمية اليوم، وهو ثاني أيام العطلة الأسبوعية لتلك البورصات.