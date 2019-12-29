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أسعار الدولار تستقر في 11 بنكا مع بداية تعاملات اليوم الأحد 29-12-2019

10:47 ص الأحد 29 ديسمبر 2019
أسعار الدولار تستقر في 11 بنكا مع بداية تعاملات اليوم الأحد 29-12-2019

الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 11 بنكا مع بداية تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والتجاري الدولي، والقاهرة، والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان، والبركة، والإسكندرية عند 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنكي كريدي أجريكول، وقناة السويس عند 16 جنيها للشراء، و16.10 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.01 جنيه للشراء، و16.11 جنيه لليبع.

أسعار الدولار البنك الأهلي المصري البنك التجاري الدولي البنك العربي الأفريقي

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