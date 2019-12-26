أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس سد النهضة أسعار الدولار أسعار الذهب جمال خاشقجي التعديل الوزاري محاكمة راجح عزل ترامب

7 اجتماعات بالمركزي في 2019 لبحث مصير الفائدة.. فماذا حدث فيها؟ (فيديوجرافيك)

06:50 م الخميس 26 ديسمبر 2019
7 اجتماعات بالمركزي في 2019 لبحث مصير الفائدة.. فماذا حدث فيها؟ (فيديوجرافيك)

البنك المركزي المصري

كتب- مصطفى عيد:

عقدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي 7 اجتماعات لها خلال عام 2019 لبحث مصير أسعار الفائدة في المركزي، نجم عنها خفض أسعار الفائدة في 4 اجتماعات بمجموع 4.5% خلال العام.

وكان من المقرر أن ينعقد اليوم الخميس الاجتماع الثامن للجنة خلال العام، ولكن البنك المركزي أعلن مساء أمس تأجيل الاجتماع إلى 16 يناير المقبل، بسبب انتظار اعتماد التشكيل الجديد لمجلس الإدارة، ولجنة السياسة النقدية.

وتصل أسعار الفائدة الحالية بالبنك المركزي إلى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض، وذلك بعد خفضها بمجموع 6.5% خلال العامين الأخيرين.

ويرصد مصراوي في الفيديوجرافيك التالي قرارات لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي خلال اجتماعاتها السبعة في عام 2019، والتي كانت بين خفض وتثبيت الفائدة.

البنك المركزي أسعار الفائدة خفض أسعار الفائدة
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان