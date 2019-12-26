7 اجتماعات بالمركزي في 2019 لبحث مصير الفائدة.. فماذا حدث فيها؟ (فيديوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

عقدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي 7 اجتماعات لها خلال عام 2019 لبحث مصير أسعار الفائدة في المركزي، نجم عنها خفض أسعار الفائدة في 4 اجتماعات بمجموع 4.5% خلال العام.

وكان من المقرر أن ينعقد اليوم الخميس الاجتماع الثامن للجنة خلال العام، ولكن البنك المركزي أعلن مساء أمس تأجيل الاجتماع إلى 16 يناير المقبل، بسبب انتظار اعتماد التشكيل الجديد لمجلس الإدارة، ولجنة السياسة النقدية.

وتصل أسعار الفائدة الحالية بالبنك المركزي إلى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض، وذلك بعد خفضها بمجموع 6.5% خلال العامين الأخيرين.

ويرصد مصراوي في الفيديوجرافيك التالي قرارات لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي خلال اجتماعاتها السبعة في عام 2019، والتي كانت بين خفض وتثبيت الفائدة.