لماذا أجل المركزي اجتماع لجنة السياسة النقدية إلى 16 يناير بدلا من اليوم؟

كتب- مصطفى عيد:

قرر البنك المركزي تأجيل موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية والذي كان من المقرر عقده اليوم الخميس، إلى 16 يناير المقبل.

وأرجع البنك قراره إلى انتظار اعتماد تشكيل مجلس الإدارة للفترة الجديدة، واعتماد تشكيل لجنة السياسة النقدية، بحسب بيان من البنك مساء أمس الأربعاء.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر الشهر الماضي، تجديد تعيين طارق عامر كمحافظ للبنك المركزي لفترة ثانية مدتها 4 سنوات بدءا من 27 نوفمبر الماضي، ومن المنتظر إعلان التشكيل الجديد لمجلس الإدارة خلال الأيام المقبلة.

والاجتماع المؤجل للجنة السياسة النقدية كان سيعتبر الاجتماع الثامن والأخير خلال عام 2019، وكانت التوقعات تميل في أغلبها إلى تثبيت أسعار الفائدة بعدما خفضها 3 مرات متتالية في آخر 4 أشهر، لتصل إلى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض.

وكانت مصادر قالت لمصراوي، في وقت سابق، إن تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي، سيضم رامي أبوالنجا، وكيل المحافظ الحالي، في منصب نائب المحافظ.

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