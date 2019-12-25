البنك المركزي يؤجل اجتماع حسم مصير الفائدة إلى 16 يناير بدلا من غد

كتب- مصطفى عيد:

قرر البنك المركزي تأجيل موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية والذي كان من المقرر عقده غدا الخميس، إلى 16 يناير المقبل.

وقال البنك في بيان نشره على موقعه اليوم الأربعاء، إنه "تم تعديل موعد انعقاد لجنة السياسة النقدية من يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2019 إلى يوم

الخميس الموافق 16 يناير 2020".

وأرجع البنك قراره إلى انتظار اعتماد تشكيل مجلس الإدارة للفترة الجديدة، واعتماد تشكيل لجنة السياسة النقدية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر الشهر الماضي، تجديد تعيين طارق عامر كمحافظ للبنك المركزي لفترة ثانية مدتها 4 سنوات بدءا من 27 نوفمبر الماضي.

وكان الاجتماع المؤجل للجنة السياسة النقدية يعتبر الاجتماع الثامن والأخير خلال عام 2019، وسط ترجيحات بتثبيت أسعار الفائدة بعدما خفضها 3 مرات متتالية في آخر 4 أشهر، لتصل إلى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض.