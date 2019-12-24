ارتفاع أسعار كرتونة البيض وتراجع الدواجن البيضاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كرتونة البيض بنحو 4 جنيهات لتسجل حوالي 30.5 جنيه بالمزرعة، مقابل 26.5 جنيه الأسبوع الماضي.

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر كرتونة البيض في السوق يتراوح بين 35 و36 جنيها للمستهلك.

وتراجع سعر كيلو الدواجن البيضاء، بشكل طفيف، ليصل السعر في المزرعة بنحو 22 جنيها مقابل 23 جنيها، الأسبوع الماضي.

وقال السيد، إن سعر الكيلو من الدواجن البيضاء في السوق يصل إلى 26 جنيها.

وأرجع السيد ارتفاع سعر كرتونة البيض إلى زيادة الطلب عليها، بينما تراجع الطلب على الدواجن البيضاء بشكل طفيف فانخفض السعر خلال الأسبوع الحالي.

وسجل سعر كيلو الدواجن البلدي بين 27 و28 جنيها بالمزرعة، ليباع في الأسواق بنحو 33 جنيها.

وأضاف السيد أن سعر الكتكوت يتراوح بين 4 و5 جنيهات.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاء ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.