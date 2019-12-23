"مساحة إبداعية".. تفاصيل مبادرة يوتيوب لتطوير أداء صناع المحتوى (حوار)

-مصر مجتمع متكامل ومتطور من صانعي المحتوى على YouTube

-المبادرة مخصصة لصانعي المحتوى الذين يملكون على قناتهم ما لا يقل عن 10 آلاف مشترك

- ديانا بدار: اصنع المحتوى الذي تؤمن به وتستمتع به لتطور حسابك على YouTube

- لدينا آلية ذكية للكشف عن خطابات الكراهية والمحتوى المحرض على العنف

كتبت- ياسمين سليم:

على مدار يومين عقد موقع YouTube مبادرة ""YouTube Pop-Up Space الإبداعية في مصر، والتي تهدف لمساعدة منشئي المحتوى على اليوتيوب على تنمية قنواتهم.

وقالت ديانا بدار، رئيس قسم الشراكات YouTube للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في حوار مع مصراوي إن المساحة الإبداعية في يوتيوب، تعتبر فرصة لإعطاء المبدعيين والفنانين ومنشئي المحتوى لتحسين جودة محتوى قنواتهم.

وقالت إن اختيار مصر لعقد المبادرة بها لأن مصر بها مجتمع كامل ديناميكي ومتطور من صانعي المحتوى على YouTube.

ونصحت ديانا مقدم المحتوى على اليوتيوب بأن يصنع المحتوى الذي يؤمن به ويستمتع به، ليتمكن من ترقية حسابه على اليوتيوب وتحقيق أرباح.

وإلى نص الحوار:

ما الفكرة التي تعتمد علىها مبادرة YouTube Pop-Up Space؟

هذه المساحات الإبداعية المؤقّتة نستضيفها في جميع أنحاء العالم لنساعد منشئي المحتوى في يوتيوب على تحويل أفكارهم إلى أعمال إبداعية. وتتيح هذه المساحات فرصًا للتعلّم والتفاعل مع الآخرين واستلهام أفكار جديدة والارتقاء بالمهارات الإبداعية إلى المستوى التالي.

لماذا تم إطلاق مساحة YouTube الإبداعية؟

تعتبر المساحة الإبداعية في يوتيوب، فرصة لإعطاء المبدعيين والفنانين ومنشئي المحتوى لتحسين جودة محتوى قنواتهم، كما تعطيهم الثقة لتجربة المزيد من الأشياء والتقنيات وتمدهم بالخبرة اللازمة للتطور على منصة YouTube.

لماذا تم إختيار مصر لإطلاق مساحتكم الإبداعية بها؟

مصر تلعب دائماً الدور الرئيسي في خلق المحتوى العربي على منصة يوتيوب، وذلك حتى قبل فتره كبيرة من استخدام الإنترنت، اختارنا مصر لأننا نعلم أنه يوجد مجتمع كامل ديناميكي متطور من صانعي المحتوى على YouTube في مصر ونحن نريد أن نقترب منهم بالقدر الكافي لمساعدتهم.

ما هي شروط حضور وزيارة المساحة الإبداعية ليوتيوب؟

عادة يتم اختيار صانعي المحتوى الذين يملكون على قناتهم ما لا يقل عن 10 آلاف مشترك ولم تُصدَر أيّ إنذارات بحقهم، وهذا الحدث لا يمكن لأحد حضوره إلا بدعوة، ومن المفترض أن يتسلم أي شخص مؤهل للشروط تلك الدعوة من مدير الشركاء المعيّن لهم في YouTube.

ما هي الخدمات والأنشطة التي سيقدمها YouTube للمشاركين في تلك المبادرة؟

توجد أربعة أشياء رئيسية وهي: ورش العمل من خلال تدريس ومعرفة مواضيع مثل استراتيجية القناة، وكيفية تطوير المحتوى الخاص بك، وتقديم نصائح هامة، عن طريق الاستماع إلى المبدعين الملهمين ومنشئي المحتوى الذين حققوا نجاحاً بالفعل، كما يقدم يوتيوب ورش الإنتاج وهي ورش إنتاج حول أفضل سُبل وتقنيات الإضاءة، وكيفية وضع اللقطات في إطار، وأساسيات الإنتاج الأخرى، وأخيرًا التواصل مع الأعضاء الآخرين في مجتمع منشئي المحتوى على YouTube في مصر وفريق شراكات YouTube.

كيف يمكن لمساحة YouTube الإبداعية مساعدة منشئي المحتوى المحليين؟

المساحة الإبداعية الخاصة بـYouTube هي طريقتنا التي نقدم بها الدعم لمنشئي المحتوى المبدعين على YouTube، ففي المساحة الإبداعية نتأكد من أن المبدعين يحصلون على ما يحتاجونه من معرفة مروراً بمعدات الإنتاج، ونحن نقوم بإستضافة ورش العمل التي تتناول مواضيع هامة وأساسية مثل استراتيجية المحتوى وأساسيات الإنتاج، ومن المفترض أن تكون المساحة الإبداعية هي المرجع الوحيد والأساسي لمنشئي المحتوى الجادين بشأن قنواتهم.

ما هي أهم النصائح التي يمكن تقديمها لمنشئي حسابات YouTube الجدد ليتمكنوا من تطوير حساباتهم؟

توجد مكتبة كاملة للنصائح والمشورة على أكاديمية منشئي المحتوى على YouTube، والتي تحتوي على أكثر من 200 دورة تدريبية حول كيفية النمو والتطور على YouTube وتم ترجمتها جميعاً إلى اللغة العربية.

ولكن شخصياً نصيحتي هي أن تظل منسق ومتناغم وأن تصنع المحتوى الذي تؤمن به وتستمتع به.

كيف يمكن لمنشئي المحتوى ربح المال على YouTube؟

هناك العديد من المتغيرات التي تحدد الإيرادات على YouTube، حيث يتم تحديده من خلال عدد المشتركين، وموقعك الجغرافي وطبيعة المعلنين. وفي يوتيوب لدينا دورة كاملة في أكاديمية منشئي المحتوى في YouTube مخصصه لهذا الموضوع.

ما هي الأدوات التي يمتلكها YouTube لتصفية المحتوى المقدم عبر منصته؟

نحن لدينا سياسات واضحة على YouTube تحظر العنف، وخطابات الكراهية والمحتوى المحرض على العنف. ولقد قمنا بتطوير تقنية الكشف الذكية لإبراز المزيد من هذا المحتوى وإزالة مقاطع الفيديو المنتهكة عند الاشارة إليها.

ما هي التدريبات التي تقدموها لمنشئي المحتوى من أجل زيادة عدد المشتركين؟

نحن نعمل بشكل قريب جدا مع كبار منشئي المحتوى المبدعين في العالم العربي وذلك لمساعدتهم على خلق محتوى جذاب وقوي لكي يجذب الجمهور ويحافظ على تواجدهم. حتي أننا جمعنا كل المعرفة التي نملكها من خلال العمل مع كبار منشئي المحتوى المبدعين من جميع انحاء العالم وقمنا بوضعها على أكاديمية منشئي المحتوى على YouTube، والتي تحتوي على أكثر من 200 دورة تدريبية تساعد على معرفة كل شئ على YouTube، من كيفية ربح المال على YouTube وكيفية بناء استراتيجية قناتك الخاصة.