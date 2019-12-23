أسعار الذهب العالمية ترتفع لأعلى سعر في أسبوع

القاهرة- وكالات:

ارتفع الذهب، اليوم الاثنين، لأعلى سعر له في أسبوع في تعاملات محدودة قبل عطلات عيد الميلاد والعام الجديد، مع تراجع الدولار قليلا ووسط استمرار الغموض بشأن اتفاق التجارة الأمريكي الصيني.

وبحلول الساعة 0800 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1482.61 دولار للأوقية.

وكانت الأسعار قد ارتفعت في وقت سابق لأعلى مستوى منذ 12 ديسمبر الجاري.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1486.10 دولار للأوقية.

وقال جون شارما، الخبير الاقتصادي في بنك أستراليا الوطني، "هناك بعض التحسن الشكلي لكن ليس هناك اتفاق شامل. ثانيا، الجميع يعرفون أن مجلس الاحتياطي الاتحادي لن يرفع سعر الفائدة قريبا، مما يجعل الذهب في المتناول حقا".

ويعتبر الذهب ملاذا آمنا للاستثمار في أوقات الغموض السياسي والاقتصادي، في طريقه لتسجيل أفضل سنة له منذ 2010.