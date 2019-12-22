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ارتفع بـ "كريدي أجريكول".. أسعار الدولار في 11 بنكا مع نهاية تعاملات اليوم

06:25 م الأحد 22 ديسمبر 2019
ارتفع بـ "كريدي أجريكول".. أسعار الدولار في 11 بنكا مع نهاية تعاملات اليوم

الدولار

كتبت-شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار في بنك كريدي أجريكول مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه في الصباح، بينما استقر في 10 بنوك أخري.

وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك أكريدي أجريكول إلى 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان، والبركة عند 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنوك التجاري الدولي، والإسكندرية، وقناة السويس عند 15.98 جنيه للشراء، و16.08 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.01 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

الدولار أسعار الدولار بنك كريدي أجريكول البنك الأهلي المصري بنك قناة السويس

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