أول تعليق للوزيرة رانيا المشاط: في العمل العام.. تخدم حيث الحاجة إليك

القاهرة- مصراوي:

قالت رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي الجديد، في أول تعليق لها عقب توليها مسؤولية الوزارة، إنه "عند اختيارك للعمل العام، فإنك تخدم حيث الحاجة إليك".

وأدت رانيا المشاط اليوم اليمين الدستورية وزيرة للتعاون الدولي، بعدما كانت تتولى مسؤولية وزارة السياحة سابقًا.

ونشرت المشاط تدوينة لها على صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك بدأتها بالآية الكريمة "إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ"

وقالت "عندما توليت مسؤولية وزارة السياحة في يناير 2019، عزمت على تغيير الصورة الذهنية للسياحة المصرية وإطلاقها إلى آفاق أوسع ذات صبغة عالمية".

وأضافت "مع بداية تحدٍ جديد أستعير بعض الكلمات التي كتبتها في الفصل الخاص بي في كتاب "بنات النيل: نساء مصريات غيرن عالمهن" الذي نشر في ديسمبر 2016.

ونقلت المشاط من الكتاب قولها: "خدمة مصر من خلال المساهمة في صياغة سياسات تؤدي إلى فيض خيرات النيل لكل مواطن مصري، ليست مهمة رسمية فحسب ولكنها شغف".

"أتطلع إلى صياغة وتنفيذ سياسات في ملف أخر كلفت به... خطوه جديدة في مسار خدمتي في العمل العام"، حسب قولها.