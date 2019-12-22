من المعاشات إلى الدعم الموحد.. 3 ملفات مهمة تنتظر وزيرة التضامن الجديدة

كتبت- ياسمين سليم:

ينتظر نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي الجديدة، العديد من الملفات المهمة في الوزارة.

وصوت البرلمان اليوم الأحد على اختيار نيفين القباج، وزيرة للتضامن الاجتماعي، خلفًا لغادة والي، التي ستعمل مديرًا لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.

وانضمت نيفين لوزارة التضامن الاجتماعي في عام 2015، كمساعد أول لوزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتنمية ومديرًا لبرنامج الدعم النقدي ثم نائبًا للوزير في يونيو 2018.

وسيكون أمام وزيرة التضامن الاجتماعي الجديدة العديد من الملفات الهامة التي ستعمل عليها خلال الفترة المقبلة، كالآتي:

1-قانون التأمينات الموحد

سيكون تطبيق قانون التأمينات الموحد هو أول الملفات التي ستعمل عليها الوزيرة الجديدة، مع دخوله حيز التنفيذ في أول يناير المقبل.

وكان مجلس النواب وافق على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الموحد، ومن المقرر أن يبدأ تطبيقه في يناير المقبل.

وقالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة، الشهر الجاري إن الوزارة انتهت من اللائحة التنفيذية لقانون المعاشات والتأمينات الموحد الجديد، ووزعتها على مجلس الوزارء.

ويهدف القانون الجديد لتوحيد قوانين التأمينات الاجتماعية المختلفة تحت قانون واحد يخدم جميع الفئات.

ويفك القانون الجديد التشابك التاريخي بين وزارة المالية وأموال هيئة التأمينات الاجتماعية، كما يعطي استقلالية كبيرة للهيئة بعيدًا عن وزير التضامن الاجتماعي.

2-قانون الدعم الموحد

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي للانتهاء من مشروع قانون الدعم النقدي الموحد، والذي يضم كل معاشات الدعم النقدي، التي تقدمها الحكومة حاليًا تحت قانون واحد.

وهو ثاني أبرز المحطات الهامة التي ستواجهها وزيرة التضامن الاجتماعي الجديدة.

وخلال عمل نيفين القباج، نائبًا لوزيرة التضامن، كانت المخطط الأول لمشروع القانون الجديد.

وسيكون على نيفين الانتهاء من مشروع القانون الجديد في أقرب وقت، حتى يتم مناقشته في البرلمان وإقراره.

ويعمل مشروع قانون الجديد على توحيد معاشات الدعم النقدي التي تقدمها الحكومة تحت قانون واحد، كما أنه سيلغي قانون الضمان الاجتماعي المطبق حاليًا.

وتقدم وزارة التضامن أكثر من معاش للدعم النقدي منها معاش الضمان الاجتماعي ومعاشا تكافل وكرامة.

3-التوسع في برامج الحماية الاجتماعية

تتطلع وزارة التضامن الاجتماعي إلى وصول عدد الأسر المستحقة لمعاشات الدعم النقدي تكافل وكرامة والتضامن الاجتماعي إلى 3.3 مليون أسرة خلال العام المالي الجاري.

ويبلغ عدد المستفيدين حاليًا نحو 1.792 مليون أسرة مستفيدة من برنامجي تكافل وكرامة فيما يبلغ عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي نحو 1.175 مليون أسرة.

ومن المقرر أن تعمل الوزيرة الجديدة على استمرار عملية التنقية للمستفيدين الحاليين لبرامج الدعم النقدي، مع إدخال مستحقين جدد للوصول للرقم المستهدف خلال العام المالي الجديد.

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