أسعار السمك في سوق العبور اليوم الجمعة 20-12-2019

القاهرة – مصراوي:

تراجعت أسعار عدد من المأكولات البحرية والأسماك في سوق العبور خلال الأسبوع الماضي، فيما استقر سعر كيلو السمك البوري اليوم الجمعة 20-12-2019 عند نفس مستوى الجمعة الماضي.

وتراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح اليوم بين 30 و140 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراجع سعر كيلو السمك البلطي الجملة، جنيهين ليتراوح اليوم بين 21 و 23 جنيها، بينما استقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع.

وهبط سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح اليوم بين 50 و66 جنيهًا، مقارنة بأسعار الجمعة الماضي، بحسب الموقع الرسمي للسوق.

وزاد سعر الجمبري الممتاز خلال الأسبوع 10 جنيهات ليترواح اليوم بين 300 جنيه و360 جنيها.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري اليوم ليتراوح بين 110 جنيهات و160 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك البوري، خلال الأسبوع ليتراوح بين 44 و50 جنيها.