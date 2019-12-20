أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور الجمعة 20-12-2019

القاهرة – مصراوي:

ارتفعت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بسوق العبور.

وسجل سعر كيلو الطماطم اليوم الجمعة 20- 12-2019 بين 1.5 و 3.5 جنيهوهي نفس أسعار الجمعة الماضي، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور للجملة.

وتراوح سعر كيلو البطاطس بين 4 و6 جنيهات جنيه بتراجع 50 قرشا، وسجل سعر البصل بين 5 و7 جنيهات بزيادة 50 قرشا.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و 3.5 جنيه.

البطاطس بين 4 و 6 جنيهات بتراجع 50 قرشا.

البصل بين 5 و7 جنيهات بزيادة 50 قرشا.

الكوسة بين 5 و7 جنيهات.

الفاصوليا بين 4 و6 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و 4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الملوخية بين 4 و5 جنيهات بزيادة 50 قرشا.

الخيار البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

برتقال بلدي بين 1.5 جنيه و 3 جنيهات بزيادة 50 قرشا.

برتقال سكري بين 1.5 و 3.5 جنيه، بزيادة جنيه.

برتقال أبو سرة بين 2 و3.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

اليوسفي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

جوافة بين 5 و 7 جنيهات.

رمان بين 4 و 8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.