أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور الجمعة 20-12-2019
القاهرة – مصراوي:
ارتفعت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بسوق العبور.
وسجل سعر كيلو الطماطم اليوم الجمعة 20- 12-2019 بين 1.5 و 3.5 جنيهوهي نفس أسعار الجمعة الماضي، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور للجملة.
وتراوح سعر كيلو البطاطس بين 4 و6 جنيهات جنيه بتراجع 50 قرشا، وسجل سعر البصل بين 5 و7 جنيهات بزيادة 50 قرشا.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.5 و 3.5 جنيه.
البطاطس بين 4 و 6 جنيهات بتراجع 50 قرشا.
البصل بين 5 و7 جنيهات بزيادة 50 قرشا.
الكوسة بين 5 و7 جنيهات.
الفاصوليا بين 4 و6 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات بزيادة 50 قرشا.
الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.
الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و 4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.
الملوخية بين 4 و5 جنيهات بزيادة 50 قرشا.
الخيار البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.
القلقاس بين 4 و7 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
برتقال بلدي بين 1.5 جنيه و 3 جنيهات بزيادة 50 قرشا.
برتقال سكري بين 1.5 و 3.5 جنيه، بزيادة جنيه.
برتقال أبو سرة بين 2 و3.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.
اليوسفي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.
جوافة بين 5 و 7 جنيهات.
رمان بين 4 و 8 جنيهات، بزيادة جنيه.
الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.
الخبر التالى:أسعار السمك في سوق العبور اليوم الجمعة 20-12-2019
-
284
-
259
-
173
-
171
-
153
-
88
-
73
-
71
-
64
-
63
-
38
-
32
-
32
-
31