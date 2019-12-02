السيسي يفتتح غدا فندق شتايجنبرجر برأس البر

كتبت- شيماء حفظي:

قالت ميرفت حطبة رئيسة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يفتتح غدا الثلاثاء، فندق اللسان شتايجنبرجر برأس البر، عن طريق الفيديو كونفرانس أثناء زيارته لمدينة الأثاث بدمياط وافتتاحه عدة مشروعات.

وأضافت حطبة في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن تكلفة الفندق الاستثمارية تبلغ 360 مليون جنيه بطاقة فندقية 153 غرفة وجناح.

وأشارت حطبة إلى أن الشركة حصلت على أرض الفندق بنظام حق الانتفاع لمدة 49 سنة من محافظة دمياط.

كما أكدت حطبة أن "شتايجنبرجر اللسان" برأس البر يعتبر أول فندق خمس نجوم متميز بعلامة تجارية فندقية عالمية في منطقة الدلتا، والذي يدير ما يقرب من 150 فندقا منتشرة حول العالم.