أسعار الذهب تتراجع في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب بقيمة جنيهين خلال تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم السبت 655 جنيهًا مقابل 657 جنيهًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 561 جنيهًا، وعيار 24 إلى 749 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 5240 جنيهًا، بحسب نجيب.

وعاليما، تراجعت أسعار الذهب العالمية، اليوم الاثنين، مع تحول المستثمرين للأصول مرتفعة المخاطر وسط مؤشرات على نمو اقتصادي عقب تقارير تفيد توسع القطاع الصناعي في الصين وفي الوقت الذي يتسبب فيه ارتفاع الدولار في ضعف الطلب على المعدن الأصفر.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1459.94 دولار للأوقية بحلول الساعة 0645 بتوقيت جرينتش. وفي وقت سابق، لامست الأسعار أعلى مستوى منذ 22 نوفمبر، بحسب وكالة رويترز.

وفقد الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.5% إلى 1466 دولارا.