أسعار الذهب العالمية ترتفع بعد الموافقة على مساءلة ترامب

القاهرة- وكالات:

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بعد تصويت مجلس النواب الأمريكي بالموافقة على مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما نتج عنه مخاوف بشأن ضبابية سياسية في أكبر اقتصاد في العالم، بحسب وكالة رويترز.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1476.69 دولار للأوقية، وبحلول الساعة 0718 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1480.70 دولار للأوقية.

ويدعم المناخ الحذر المعدن الأصفر، الذي عادة ما يُعتبر بديلا استثماريا خلال أوقات الضبابية السياسية والمالية.

وهبطت الأسهم الآسيوية من أعلى مستوى في عام ونصف العام، بينما تراجع الدولار الأمريكي قليلا مقابل سلة عملات، مما يقلص تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى، وعلى الرغم من أن رد الفعل على المساءلة كان فاترا.

ونشرت وزارة المالية الصينية قائمة جديدة لست منتجات من الولايات المتحدة ستُعفى من رسوم جمركية اعتبارا من 26 ديسمبر الجاري.