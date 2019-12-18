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تراجع البلطي.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الأربعاء 18-12-2019

11:08 ص الأربعاء 18 ديسمبر 2019
تراجع البلطي.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الأربعاء 18-12-2019

سمك

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 21 و23 جنيها، كما تراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و140 جنيها.

وانخفض سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 300 جنيه و360 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

بينما زاد سعر كيلو السمك البوري 4 جنيهات اليوم، ليتراوح بين 44 و50 جنيها، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها، كما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 110 جينهات و160 جنيها.

أسعار الأسماك سوق العبور السمك البلطي

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