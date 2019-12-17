التضامن تطلق أول لقاء تعريفي ببرنامج فرصة بالفيوم غدا

كتبت- ياسمين سليم:

تطلق وزارة التضامن الاجتماعي غدًا الأربعاء، أول لقاء تعريفي ببرنامج "فرصة"، إحدى مبادرات وزارة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي لمستفيدي تكافل وكرامة، بمحافظة الفيوم

وقال عاطف الشبراوي مستشار برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن اللقاء – الذي يعقد بقاعة المؤتمرات بديوان عام محافظة الفيوم - هو الأول ضمن سلسلة لقاءات من المقرر أن تمتد حتى منتصف فبراير القادم.

وستغطي اللقاءات 8 محافظات مستهدفة بالصعيد والوجه القبلي وهي الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان.

وتستهدف اللقاءات كمرحلة أولى التعريف بالبرنامج والفئات المستهدفة وآليات العمل به وتحقيق التعاون مع الأجهزة المختلفة نحو إيجاد منظومة متكاملة لدعم الأفراد والأسر محدودة الدخل تتيح دمج أكبر عدد منهم في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية.

ويستهدف برنامج فرصة ما يزيد عن 108 ألف مستفيد من تكافل وكرامة على مستوى محافظة الفيوم في سن العمل يتراوح أعمارهم بين 21 إلى 35 سنة، بحسب الشبراوي.

وبرنامج فرصة هو أحد برامج الحماية المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي لأفراد الأسر من مستفيدي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، ويستهدف القادرين على العمل منهم بالتعاون مع القطاع الخاص والأهلي.