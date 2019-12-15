وزير الاتصالات : ربط 1200 مبنى حكومي في 5 محافظات ضمن خطة التحول الرقمي

كتب - علاء حجاج:

قال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأحد، إن التحول الرقمي يأتي ضمن مظلة أشمل وهي بناء مصر الرقمية؛ موضحا أن منظومة التحول الرقمي تهدف إلى ترشيد موارد الدولة، وحوكمة الأداء الحكومي، وتقديم خدمات للمواطنين بشكل أيسر وأكفأ وأكثر شمولا.

وأضاف أنه يتم التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق الربط بين كافة الجهات الحكومية على مستوى البنية التحتية والتطبيقات من أجل تمكينها من التواصل وتبادل البيانات والمستندات لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات من جهة واحدة.

جاء ذلك خلال جلسة "التميز المؤسسي الحكومي والتحول الرقمي" ضمن فعاليات منتدى شباب العالم الذي يعقد بنسخته الثالثة في مدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر؛ وحضر فعاليات الجلسة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري.

وأوضح طلعت أن بناء مصر الرقمية ليست مسئولية وزارة بعينها ولكنها مسئولية مجتمع بأكمله من حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني وقطاع أكاديمي وكل جوانب وأركان الدولة؛ مشيرا إلى أن التحول الرقمي يرتكز على توافر بنية معلوماتية وشبكة ألياف ضوئية فعالة .

وقال إنه تم ربط 800 مبنى حكومي بشبكة ألياف ضوئية في محافظة بورسعيد كمشروع تجريبي، وفي المرحلة الثانية سيتم ربط 1200 مبني حكومي في 5 محافظات، على أن يتم ربط 33 ألف مبنى حكومي في 27 محافظة بهذه الشبكة خلال 36 شهرا، وبتكلفة تصل إلى 5.5 مليار جنيه.

وأشار إلى أن عمليات التحول الرقمي ستسهم في توفير حجم ضخم من البيانات تمكن الحكومة من خلق هوية رقمية لكل مواطن ومن خلالها تستطيع الحكومة التعرف على احتياجات المواطن وظروفه الاقتصادية ومن ثم توجيه الدعم لمستحقيه؛ مؤكدا على أن هناك فرص هائلة للقطاع الخاص للمشاركة في منظومة التحول الرقمي ومشروعات بناء مصر الرقمية.