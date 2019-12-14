"تنمية المشروعات" يقيم معرضا للمنتجات التراثية المصرية خلال منتدى شباب العالم

كتب- مصطفى عيد:

يقيم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، معرضا لمنتجات أصحاب المشروعات التراثية واليدوية على هامش فاعليات منتدى شباب العالم الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة شرم الشيخ، طوال الفترة من 14 الى 17 ديسمبر الجاري.

وقالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، اليوم السبت في بيان صحفي إن إقامة المعرض تأتي في إطار الاهتمام بالصناعات التراثية واليدوية لما لهذه المشروعات من أهمية ثقافية واقتصادية تتمثل في الحفاظ علي الهوية المصرية وتراثها الفني العريق بالإضافة إلى أنها من اكثر المنتجات المصرية طلبا في الأسواق العربية والأجنبية.

وبحسب نيفين جامع فإن الجهاز يساهم من خلال تمويله لتلك النوعية من المشروعات علي تطويرها ودعمها ماليا وفنيا وتسويقيا حتى يتم ترويجها بالشكل المناسب في مختلف بلاد العالم بجانب أهميتها الاقتصادية في توفير فرص عمل للشباب والفتيات في مختلف محافظات الجمهورية.

وأضافت أن الهدف من إقامة هذا المعرض ليس فقط الترويج الثقافي والتجاري لهذه المنتجات المصرية العريقة بل نقدم من خلاله صورة واقعية لنجاح شباب المشروعات الصغيرة في اقتحام مجالات العمل الحر والتشغيل الذاتي ليكونوا حافزا للشباب المشارك في المؤتمر ويشجعوهم علي ريادة الاعمال وإقامة مشروعات صغيرة في مختلف المجالات وأيضا تعريف المشاركين في المؤتمر بأنشطة الجهاز المختلفة التي تشمل تقديم الدعم الفني والتمويلي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

ويهتم المعرض بإبراز المنتجات التي تعبر عن التراث المصرى عامة ومنتجات سيناء بصفة خاصة، وفقًا للبيان.

ويضم المعرض العديد من المنتجات التراثية والفنية ومنها "سجاد وكليم يدوي ومفروشات ومشغولات نحاسية وفوانيس وجلود ومشغولات زجاجية وإكسسوار حريمي وفضة وحجازة وخزف ومنتجات سيناء".