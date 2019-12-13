أسعار الذهب في مصر: الجرام يسجل 662 جنيها

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال الأسبوع الماضي.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجاري، لمصراوي، إن جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم الجمعة 662 جنيها وهو نفس سعر الذهب الجمعة الماضي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 567.4 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 نحو 756.6 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5296 جنيها.

وعالميًا استقر الذهب اليوم، حيث عوض هبوط الدولار أثر الضغوط الناجمة عن تنامي الشهية للأصول عالية المخاطر عقب تقارير عن انفراجة في مفاوضات التجارة الأمريكية الصينية، في حين سجل البلاديوم ذروة جديدة.

وبحلول الساعة 0828 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مستقرا عند 1469.90 دولار للأوقية، لكنه مرتفع حوالي 0.7% منذ بداية الأسبوع. وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1474.40 دولار.