أسعار الأسمنت تستقر في السوق مع بداية الشهر الجاري

كتبت- شيرين صلاح:

شهدت أسعار الأسمنت استقرارا في الأسواق مع بداية شهر ديسمبر، برغم ركود حركة البيع، بحسب ما قاله عبد العزيز قاسم، سكرتير رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وأضاف قاسم، أن سوق الأسمنت يشهد حالة ركود في حركة البيع، وهو ما يعني عدم وجود قابلية لزيادة الأسعار.

وهو ما اتفق معه أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية.

وسجل سعر طن الأسمنت التجاري بين 640 و750 جنيها للطن، فيما يتراوح سعر بيع للمستهلك بين 830 و850 جنيها للطن، بحسب الزيني.

وتوقع عبد العزيز قاسم، ارتفاع أسعار الأسمنت خلال الفترة المقبلة.

وكانت أسعار الأسمنت تراجعت بقيمة 70 جنيهًا للطن خلال أخر أسبوع من الشهر الماضي، وفقا لقول الزيني لمصراوي.

وكان تقرير لوحدة الأبحاث في بنك استثمار فاروس، ذكر في مايو الماضي، أن شركات الأسمنت تواجه ضغوطا كبيرة في ظل زيادة المعروض وانخفاض الطلب المحلي والصادرات، حيث تراجع الطلب بنسبة 9% ليسجل 12.3 مليون طن في الربع الأول من 2019، ما تسبب في تراجع أسعار المبيعات في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 5.3%.

وتشكو شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، بصفة مستمرة، من التحديات التي تواجه الشركات بسبب ارتفاع الفائض في الإنتاج عن الطلب بنحو 33 مليون طن بنهاية العام الماضي.

ووصل إجمالي الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت في مصر والبالغة 19 شركة بينها 18 شركة قطاع خاص، نحو 83 مليون طن العام الماضي، بحسب بيانات سابقة من الشعبة.