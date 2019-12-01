تعرف على أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس مستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 657 جنيها وهو نفس سعر أمس.

وسجل جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 563.1 جنيه، وعيار 24 بلغ نحو 751 جنيها، والجنيه الذهب 5256 جنيها.

وأرجع نجيب استقرار أسعار الذهب، إلى عدم حدوث تغير في سعر المعدن عالميا، نتيجة إغلاق البورصات العالمية اليوم، وهو ثاني أيام العطلة الأسبوعية لتلك البورصات.