ارتفاع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات الأحد
10:22 ص الأحد 01 ديسمبر 2019
كتب- مصطفى عيد:
صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.03% مع بداية تعاملات اليوم الأحد إلى مستوى 13853 نقطة.
كما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.28%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.2%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.65% بنهاية تعاملات الخميس الماضي إلى مستوى 13849 نقطة، ليصعد لأول مرة في الجلسات التسع الأخيرة، بعد موجة من الهبوط.
الخبر التالى:أسعار الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات
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