الذهب يهبط عالميا بعد اتفاق الصين مع أمريكا على إلغاء الرسوم الجمركية

القاهرة- وكالات:

انخفض الذهب، اليوم الخميس، وخسر بعضا من جاذبيته كملاذ آمن بعدما قالت الصين إنها اتفقت مع الولايات المتحدة في الأسبوعين الأخيرين على إلغاء مرحلي لرسوم جمركية إضافية تبادل البلدان فرضها خلال حربهما التجارية المستمرة منذ شهور، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0831 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1487.27 دولار للأوقية.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1488.3 دولار للأوقية، وفقا للوكالة.

كان مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أخبر رويترز، أمس الأربعاء، أن من الممكن إرجاء اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ لتوقيع اتفاق تجارة مرحلي حتى ديسمبر المقبل حيث ما زالت المناقشات مستمرة بشأن الشروط ومكان الاجتماع.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.3% إلى 17.57 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.3% إلى 931.51 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.5% إلى 1800.87 دولار للأوقية.