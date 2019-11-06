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    المركزي: مصر تطرح أذون خزانة باليورو بقيمة 695 مليون يورو

    07:40 م الأربعاء 06 نوفمبر 2019
    المركزي: مصر تطرح أذون خزانة باليورو بقيمة 695 مليون يورو

    البنك المركزي المصري

    القاهرة- مصراوي:

    قال البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء إن مصر ستطرح عطاء أذون خزانة مقومة باليورو لأجل عام قيمتها 695 مليون يورو (770.27 مليون دولار) في 11 نوفمبر، على أن تجري التسوية في 12 منه.

    وتستحق يوم الثلاثاء أذون خزانة باليورو حجمها 695.1 مليون يورو.

    كانت مصر باعت ما قيمته 610 ملايين يورو (676.12 مليون دولار) من أذون خزانة باليورو لأجل عام بمتوسط عائد 1.49 بالمئة في عطاء مماثل في أغسطس.

    وتفيد بيانات للبنك المركزي الأسبوع الماضي أن دين مصر الخارجي زاد 17.3 بالمئة على أساس سنوي إلى 108.70 مليار دولار في نهاية يونيو، بما يعادل 36 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

    البنك المركزي المصري اليورو

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