المركزي: مصر تطرح أذون خزانة باليورو بقيمة 695 مليون يورو

القاهرة- مصراوي:

قال البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء إن مصر ستطرح عطاء أذون خزانة مقومة باليورو لأجل عام قيمتها 695 مليون يورو (770.27 مليون دولار) في 11 نوفمبر، على أن تجري التسوية في 12 منه.

وتستحق يوم الثلاثاء أذون خزانة باليورو حجمها 695.1 مليون يورو.

كانت مصر باعت ما قيمته 610 ملايين يورو (676.12 مليون دولار) من أذون خزانة باليورو لأجل عام بمتوسط عائد 1.49 بالمئة في عطاء مماثل في أغسطس.

وتفيد بيانات للبنك المركزي الأسبوع الماضي أن دين مصر الخارجي زاد 17.3 بالمئة على أساس سنوي إلى 108.70 مليار دولار في نهاية يونيو، بما يعادل 36 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.