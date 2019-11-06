البنك العربي الأفريقي ينظم ويشارك في سندات توريق لشركة "بالم هيلز"

كتبت- منال المصري:

قال البنك العربي الأفريقي الدولي، في بيان اليوم الأربعاء، إنه قام بدور المروج وضامن التغطية في عملية الاكتتاب الخاص بسندات توريق شركة ثروة للتوريق، وذلك لتسييل محفظة الشيكات الخاصة بمشتري وحدات مجموعة شركات بالم هيلز للتعمير، وبلغ إجمالي قيمة الإصدار 776 مليون جنيه.

وأضاف البنك أن ممثلي بالم هيلز والبنك العربي الأفريقي الدولي والبنوك الأخرى المشاركة في الاكتتاب بالتوقيع على العقد في الأول من شهر أكتوبر الماضي بمقر الشركة في القرية الذكية.

وتعد تلك العملية واحدة ضمن سلسلة من عمليات التوريق المخططة للمجموعة التي تأتي كجزء من توجهات الشركة في تسييل محفظة الشيكات الخاصة بالوحدات، بحسب البيان.

وقد قام العربي الأفريقي بالمشاركة في تلك العملية بمبلغ 210 مليون جنيه مصري.