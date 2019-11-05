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    الغرف التجارية تتلقى دعوة للمشاركة في مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب

    02:55 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2019
    الغرف التجارية تتلقى دعوة للمشاركة في مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب

    المهندس إبراهيم العربي

    كتبت- منار الرخ:

    دعت غرفة تجارة وصناعة البحرين، الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ووفد من أصحاب الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال لفعاليات "المؤتمر التامن عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب" و"المنتدى الثالث لرواد الأعمال والاستثمار" والذي سيقام خلال الفترة من 11 حتى 13 نوفمبر المقبل بالعاصمة البحرينية المنامة.

    وقال بيان من الاتحاد العام للغرف التجارية اليوم الثلاثاء إن المؤتمر سينظمه اتحاد الغرف العربية، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وجامعة الدول العربية والمؤسسة العربية، لضمان الاستثمار، وائتمان الصادرات والمركز الدولي لريادة الأعمال والاستثمار (اليونيدو) في البحرين.

    ويناقش المؤتمر موضوعات هامة تخدم تنمية الاقتصادات العربية وتساهم في صنع خارطة طريق للريادة، والابتكاروالاقتصاد الرقمي والمعرفي وذلك بمشاركة نخبة من المتحدثين والمشاركين المتميزين من مختلف دول العالم والمتخصصين في مجال ريادة الأعمال والاقتصاد المعرفي.

    ويأتي المؤتمر بمشاركة رسمية بارزة من الوزراء المعنيون بالاستثمار، ونخبة من رجال الأعمال العرب، وممثلو غرف التجارة والصناعة والزراعة في البلاد العربية، والمنتسبون إلى الغرف التجارية العربية الأجنبية المشتركة، والمنظمات والاتحادات العربية والإقليمية والدولية النوعية.

    وسيسلط المؤتمر الضوء على الاستثمار في ريادة الأعمال والابتكار في الثورة الرقمية في العالم العربي، وتعزيز التعاون التنظيمي بين الدول العربية في هذا المجال، والتحدث عن فرص وتحديات الثورة الصناعية الرابعة في القطاعين العام والخاص، والتأكيد على أهمية مواكبة التطورات العالمية والابتكارات النوعيّة التي تدعم تحقيق الإنجازات الواعدة في مختلف القطاعات.

    الغرف التجارية مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب المنامة جامعة الدول العربية

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