الغرف التجارية تتلقى دعوة للمشاركة في مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب

كتبت- منار الرخ:

دعت غرفة تجارة وصناعة البحرين، الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ووفد من أصحاب الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال لفعاليات "المؤتمر التامن عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب" و"المنتدى الثالث لرواد الأعمال والاستثمار" والذي سيقام خلال الفترة من 11 حتى 13 نوفمبر المقبل بالعاصمة البحرينية المنامة.

وقال بيان من الاتحاد العام للغرف التجارية اليوم الثلاثاء إن المؤتمر سينظمه اتحاد الغرف العربية، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وجامعة الدول العربية والمؤسسة العربية، لضمان الاستثمار، وائتمان الصادرات والمركز الدولي لريادة الأعمال والاستثمار (اليونيدو) في البحرين.

ويناقش المؤتمر موضوعات هامة تخدم تنمية الاقتصادات العربية وتساهم في صنع خارطة طريق للريادة، والابتكاروالاقتصاد الرقمي والمعرفي وذلك بمشاركة نخبة من المتحدثين والمشاركين المتميزين من مختلف دول العالم والمتخصصين في مجال ريادة الأعمال والاقتصاد المعرفي.

ويأتي المؤتمر بمشاركة رسمية بارزة من الوزراء المعنيون بالاستثمار، ونخبة من رجال الأعمال العرب، وممثلو غرف التجارة والصناعة والزراعة في البلاد العربية، والمنتسبون إلى الغرف التجارية العربية الأجنبية المشتركة، والمنظمات والاتحادات العربية والإقليمية والدولية النوعية.

وسيسلط المؤتمر الضوء على الاستثمار في ريادة الأعمال والابتكار في الثورة الرقمية في العالم العربي، وتعزيز التعاون التنظيمي بين الدول العربية في هذا المجال، والتحدث عن فرص وتحديات الثورة الصناعية الرابعة في القطاعين العام والخاص، والتأكيد على أهمية مواكبة التطورات العالمية والابتكارات النوعيّة التي تدعم تحقيق الإنجازات الواعدة في مختلف القطاعات.