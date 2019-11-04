قناة السويس.. عام من الأرقام القياسية في 2019 (فيديوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

واصلت قناة السويس، تحقيق الأرقام القياسية في عدد من المؤشرات الخاصة بها والتي تم الإعلان عن عدد منها خلال العام الجاري، وكان آخرها إعلان هيئة قناة السويس تحقيق القناة أعلى إيراد شهري في تاريخها خلال أكتوبر الماضي، بحسب بيان من الهيئة يوم الجمعة الماضي.

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، في البيان، إن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال شهر أكتوبر 2019 سجلت أرقاما قياسية غير مسبوقة في العائدات والحمولات الصافية الشهرية في تاريخ القناة.

ويرصد مصراوي في الفيديوجرافيك التالي، أبرز المعلومات عن القناة والأرقام القياسية التي أعلنت تحقيقها في العام الماضي.