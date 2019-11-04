لماذا تراجعت أسعار الحديد بالسوق المحلي لأقل مستوياتها منذ التعويم؟

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار حديد التسليح بشكل كبير في مصر خلال الشهريين الماضيين، ليسجل الطن أقل مستوى له منذ تحرير سعر الصرف، بحسب ما ذكره تجار ومصنعون لمصراوي.

وبلغ سعر الطن تسليم أرض المصنع بشركة عز للحديد والصلب 10170 جنيهًا أمس الأحد، بدلا من 10900 جنيه في اليوم الأول من الشهر الجاري، وفقا لقول الدجوي.

وقال الدجوي إن سعر طن الحديد في مصانع بشاي للصلب بلغ 10.8 ألف جنيه للطن، وسعر طن الحديد في شركة السويس للصلب 10.9 ألف جنيه.

وأوضح الدجوي، أن أسعار الحديد لم تنخفض لهذا المستوى منذ أن شهدت قفزة كبيرة بعد تعويم الجنيه قبل نحو 3 سنوات.

ويصل متوسط سعر الحديد بالمصانع الاستثمارية 9.7 ألف جنيه للطن، وفقا لقول الدجوي.

لماذا تتراجع الأسعار؟

يقول محمد حنفي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن أسعار حديد التسليح تراجعت نتيجة تراجع أسعار خام البليت عالميا، إضافة إلى تراجع الطلب بالسوق المحلي بشكل كبير مع زيادة حالة ركود المبيعات.

وتراجعت أسعار البليت بين 40 و50 دولارا خلال أكتوبر الماضي، ليسجل الطن 350 و360 دولارا مقابل 380 دولارا، بحسب قول حنفي.

وبحسب خالد الدجوي، فإن وجود مخزون كبير من الحديد في المصانع هو أحد أسباب تراجع أسعار الحديد بالسوق المحلي، وذلك مع تراجع الطلب.

ولا يرى حنفي، تأثيرا كبيرا لقرار الحكومة بخفض أسعار الغاز للمصانع على أسعار الحديد للمستهلكين.

وفسر حنفي ذلك أنه برغم هذا التخفيض مازالت تكلفة إنتاج الحديد بالمصانع أعلى من تكلفة المستورد.

وكان مجلس الوزراء وافق، الشهر الماضي على خفض سعر الغاز لصناعات الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من 7 دولارات.

وقال الدجوي، إن انخفاض أسعار الخام والبليت تتأثر بها شركات الدرفلة التي تعتمد في إنتاجها على استيراد البليت، أما قرار الحكومة بشأن أسعار خفض الغاز، تتأثر به الشركات صاحبة المصانع المتكاملة التي تعتمد على الغاز في عملية الإنتاج.

وشركات الدرفلة هي التي تنتج حديد التسليح من البليت المستورد، أما المصانع المتكاملة مثل حديد عز وبشاي والسويس للصلب، فهي تنتج البليت بنفسها، من خام الحديد المستورد أو الخردة، عبر أفران ضخمة، تستهلك كميات كبيرة من الغاز كوقود.

وتوقع الدجوي، ثبات أسعار الحديد خلال الفترة القادمة عند هذه النقطة نظرا للتراجع الكبير الذى شهدته الأسعار خلال الفترة الماضية.

وشهدت أسعار الحديد تراجعا بنحو ألف جنيه خلال الشهر الماضي، وفقا لقول الدجوي.

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