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    المركزي: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 4.4 مليار دولار في شهرين

    11:41 ص الإثنين 04 نوفمبر 2019
    المركزي: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 4.4 مليار دولار في شهرين

    دولارات وتحويلات

    كتب- مصطفى عيد:

    قال البنك المركزي المصري، في بيان اليوم الاثنين، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت بقيمة 227.1 مليون دولار، بنسبة زيادة 5.5% خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين، مقارنة بما كانت عليه خلال نفس الفترة من عام 2018.

    وأضاف البنك أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال الفترة (يوليو- أغسطس 2019) إلى نحو 4.4 مليار دولار مقابل نحو 4.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

    وكانت تحويلات المصريين العاملين بالخارج انخفضت إلى 25.2 مليار دولار في العام المالي الماضي مقابل نحو 26.4 مليار جنيه خلال عام 2017-2018، بنسبة تراجع 4.7%، وفقا لبيان سابق للمركزي عن ميزان المدفوعات.

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