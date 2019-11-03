تراجع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 24 و28 جنيها، كما تراجع سعر كيلو السمك البوري 5 جنيهات، ليتراوح بين 40 و50 جنيها.

وانخفض سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 6 جنيهات، ليتراوح بين 50 و60 جنيها، كما انخفض سعر كيلو السمك الفليه البلطي 30 جنيها، ليتراوح بين 30 و60 جنيها.

وارتفع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 300 جنيه و370 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 جنيها و210 جنيهات، كما استقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و150 جنيها.