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    البورصة تفتتح تعاملات الأسبوع على ارتفاع جماعي للمؤشرات

    10:43 ص الأحد 03 نوفمبر 2019
    البورصة تفتتح تعاملات الأسبوع على ارتفاع جماعي للمؤشرات

    البورصة

    كتبت- دينا خالد:

    ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع بداية تعاملات اليوم الأحد.

    وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.46% مع بداية التعاملات إلى مستوى 14625 نقطة.

    كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.51%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.55%

    وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.55% إلى مستوى 14558 نقطة، مع نهاية تعاملات الخميس، آخر جلسة بالأسبوع الماضي.

    البورصة مؤشرات البورصة

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