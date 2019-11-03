البورصة تفتتح تعاملات الأسبوع على ارتفاع جماعي للمؤشرات

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع بداية تعاملات اليوم الأحد.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.46% مع بداية التعاملات إلى مستوى 14625 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.51%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.55%

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.55% إلى مستوى 14558 نقطة، مع نهاية تعاملات الخميس، آخر جلسة بالأسبوع الماضي.