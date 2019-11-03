البورصة تفتتح تعاملات الأسبوع على ارتفاع جماعي للمؤشرات
10:43 ص الأحد 03 نوفمبر 2019
كتبت- دينا خالد:
ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع بداية تعاملات اليوم الأحد.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.46% مع بداية التعاملات إلى مستوى 14625 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.51%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.55%
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.55% إلى مستوى 14558 نقطة، مع نهاية تعاملات الخميس، آخر جلسة بالأسبوع الماضي.
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