بعد التجديد لطارق عامر.. ما أهمية دور البنك المركزي في الاقتصاد؟

كتبت- ياسمين سليم:

وافق مجلس النواب، اليوم الخميس، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتجديد لطارق عامر، محافظ البنك المركزي، لمدة 4 سنوات مقبلة بعد انتهاء ولايته الأولى.

وسيستمر عامر بهذا القرار حتى عام 2023، محافظًا للبنك المركزي المصري.

ويعتبر قرار تعيين محافظ للبنك المركزي في أي دولة، خبر هام في الأوساط الاقتصادية، نظرًا لأهمية البنك المركزي والمحافظ في أي دولة.

وفي هذا الفيديو يشرح مصراوي أهمية البنوك المركزية ودورها لاقتصاد أي دولة، وما هو المطلوب من طارق عامر، محافظ البنك المركزي خلال السنوات الأربع المقبلة.

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