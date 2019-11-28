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ارتفاع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

10:59 ص الخميس 28 نوفمبر 2019
ارتفاع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 23 و27 جنيها.

كما زاد سعر كيلو السمك البوري 5 جنيهات بسوق العبور اليوم، ليتراوح بين 45 و51 جنيها، وارتفع أيضا سعر كيلو الجمبري 20 جنيها، ليتراوح بين 300 جنيه و380 جنيها.

وتراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و140 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 55 و65 جنيها.

وسجل سعر كيلوالسبيط والكاليماري، اليوم، بين 90 جنيها و210 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك السمك البلطي سوق العبور الكابوريا

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