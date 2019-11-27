تراجع طفيف لأسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب بقيمة طفيفة خلال تعاملات اليوم الأربعاء, مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع إلى 655 جنيها مقابل 656 جنيها أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 561 جنيها, وسعر جرام الذهب عيار 24 نحو 748.5 جنيه وسجل سعر الجنيه الذهب 5240 جنيها.

وعالميا انخفضت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بعدما قادت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن اقتراب واشنطن من إبرام اتفاق تجاري مرحلي مع الصين إلى تعزيز الطلب على الأصول المرتفعة المخاطر، بحسب وكالة رويترز.

وهبط الذهب 0.2% في المعاملات الفورية إلى 1458.69 دولار للأوقية بحلول الساعة 0533 بتوقيت جرينتش.

ولامست الأسعار أقل مستوى في أسبوعين عند 1450.30 دولار في الجلسة السابقة.