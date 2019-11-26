Flat6labs تخرج 11 شركة ناشئة جديدة 4 ديسمبر المقبل

القاهرة- مصراوي:

تعقد Flat6Labs، مسرعة الأعمال الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يوم العروض "Demo Day"، لدورة خريف 2019، يوم 4 ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن يشهد يوم العروض تخريج 11 شركة ناشئة بعد تقديم الدعم والتدريب لهم على مدار 4 أشهر، وذلك خلال الدورة الثالثة عشر لهذا البرنامج الذي يشجع رواد الأعمال والشركات المبتكرة.

وعملت الشركات التي سيتم تخريجها على توظيف المنتجات من برامج، وأجهزة في عدد من القطاعات من بينها أتمتة المنزل، والتكنولوجيا الصحية، والخدمات اللوجيستية، والبرمجيات كخدمة "SAAS"، والتجارة الإلكترونية، والاستشارات الإدارية.

وترعى Flat6Labs وتستثمر في رواد أعمال مصريين شغوفين وأذكياء يملكون أفكارًا تقدمية ومبتكرة، وتدعمهم من خلال توفير الفرصة للتواصل مع شبكة واسعة من المستثمرين المحليين والدوليين، وخبراء الصناعة، والشركاء، والشركات.