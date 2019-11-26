فترة جديدة لطارق عامر بالمركزي.. فما أبرز قرارات ولايته الأولى؟ (فيديوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا أمس الاثنين، بتجديد تعيين طارق عامر، محافظا للبنك المركزي، لفترة ثانية لمدة 4 سنوات حتى عام 2023، بحسب ما قالت مصادر في القطاع المصرفي، لمصراوي، أمس.

ويصوت مجلس النواب في جلسة استثنائية يوم الخميس المقبل، على قرار الرئيس السيسي، للتصديق على تعيين طارق عامر في منصب محافظ البنك المركزي لفترة ثانية، وفقا للقواعد الدستورية.

وشهدت الفترة الأولى لعامر، التي بدأت في 27 نوفمبر 2015، وتنتهي اليوم، العديد من القرارات والإجراءات المهمة والجريئة والتي جاءت ضمن أو بالتوازي مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة خلال نفس الفترة.

وكان على رأس هذه القرارات والإجراءات تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، كما شهدت الفترة ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمستويات قياسية، وحل أزمة نقص العملات الأجنبية.

ويرصد مصراوي، في الفيديوجرافيك التالي، أبرز قرارات طارق عامر، خلال فترة ولايته الأولى كمحافظ للبنك المركزي المصري.

اقرأ أيضا:

مصادر: الرئيس السيسي يجدد لطارق عامر محافظا للبنك المركزي

رئيس بنك مصر: تجديد الثقة في طارق عامر يدعم استقرار الجهاز المصرفي

القصير: التجديد لطارق عامر يؤكد ثقة القيادة السياسية في إدارته للمركزي

زغاريد في البنك المركزي بعد التجديد لطارق عامر (فيديو)

طارق عامر.. الاستقرار على عرش المركزى (بروفايل)

رئيس المصرف المتحد: طارق عامر الأقدر على تولي البنك المركزي حاليا

رئيس بنك القاهرة: التجديد لطارق عامر "مستحق" بعد إنجازات السياسة النقدية

طارق عامر بعد التجديد له في المركزي: "ده أجمل يوم في حياتي" (فيديو)

رئيس البنك الأهلي لمصراوي: التجديد لمحافظ المركزي يدعم استمرار السياسات النقدية المحفزة للاقتصاد