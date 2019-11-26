الدولار يرتفع ببنكي قناة السويس وأبو ظبي الإسلامي مع بداية التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنكي قناة السويس، وأبو ظبي الإسلامي مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بمستواه مساء أمس الاثنين، فيما استقر السعر في 8 بنوك أخرى.

وارتفع سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنكي قناة السويس، وأبو ظبي الإسلامي إلى 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي، ومصر، والإسكندرية، والتعمير والإسكان عند 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك التجاري الدولي، والعربي الأفريقي، وكريدي أجريكول، والبركة عند 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع.