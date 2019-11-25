طارق عامر بعد التجديد له في المركزي: "ده أجمل يوم في حياتي" (فيديو)

كتبت- منال المصري:

احتفى الموظفون في البنك المركزي، بقرار التجديد لطارق عامر، محافظا للمركزي لمدة 4 سنوات جديدة.

ووجه عامر الشكر للموظفين، الذين استقبلوا القرار بالزغاريد، وقال لهم "ده أجمل يوم في حياتي".

وكان مصراوي نشر في وقت سابق اليوم، خبر تجديد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمحافظ البنك المركزي، طارق عامر، لمدة ثانية مدتها 4 سنوات.

ويحدد قانون البنك المركزي فترة تولي المحافظ بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس الوزراء.

وكان الرئيس السيسي أصدر قرارًا بتعيين طارق عامر محافظا للبنك المركزي في 27 نوفمبر 2015، خلفا للمحافظ السابق هشام رامز.