تراجع جماعي لمؤشرات البورصة مع نهاية تعاملات اليوم

كتبت- شيريت صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.54% إلى مستوى 13974 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، مدفوعا بمبيعات المستثمرين العرب.

وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.93%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.49%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 58 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 55.9 مليون جنيه، والأجانب صافي شراء بقيمة 2.1 مليون جنيه.

وكان مؤشر البورصة الرئيسي قد تراجع بنسبة 0.32%، مع نهاية تعاملات أمس الأحد.